Gutachterausschuss für Grundstückswerte : Preise für Wohnimmobilien steigen weiter

Oberberg Der Gesamtgeldumsatz lag mit 552 Millionen Euro auf einem Rekordhoch – ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2017. Auch die Preise für Wohnimmobilien steigen weiter.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte veröffentlicht die aktuellsten Zahlen zum Immobilienmarkt im Oberbergischen Kreis. Basis sind die in 2018 abgeschlossenen Kaufverträge. Während an der Rheinschiene die Fallzahlen 2018 gegenüber 2017 sanken, stiegen sie in Oberberg um sieben Prozent auf 3923 Kauffälle. Der Gesamtgeldumsatz lag mit 552 Millionen Euro auf einem Rekordhoch – ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2017. Auch die Preise für Wohnimmobilien steigen weiter. Bereits Anfang Februar wurden die Bodenrichtwerte für Bauland aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr punktuell um fünf bis zehn Euro pro Quadratmeter durch den Gutachterausschuss angehoben.