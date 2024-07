Verdächtige Personen auf Schulweg Polizei warnt vor Panikmache im Internet

Auch aufgrund der vielfachen Nutzung von Messenger-Diensten oder anderen Sozialen Medien im Zusammenhang mit dem verdächtigen Ansprechen von Kindern gebe es sowohl unter Eltern als auch an Schulen und Kindergärten eine Unruhe, die sich täglich potenzieren und auf angrenzende Gebiete überschwappen könne. „In der Folge sind etliche Eltern in solchen Situationen in größter Sorge. Die Beamten des Bezirksdienstes sind als Ansprechpartner zu relevanten Zeiten an den Schulen vor Ort“, versichert die Polizei. Alle Streifenwagenbesatzungen seien für die Sorgen und Nöte von Eltern und Kindern sensibilisiert.