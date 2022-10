Kriminalität in Oberberg : Polizei-Tipps gegen verschiedene Betrugsmaschen

Kriminalität in Oberberg

Oberberg Zusammen mit der Kreis-VHS werden vier Online-Vorträge angeboten. Interessierte können per Internet dabei sein, die Teilnahme ist kostenfrei.

Falsche Gewinnversprechen, vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter, falsche Polizisten, Betrugsmaschen per WhatsApp, Schockanrufe, Enkeltricks, dubiose Haustürgeschäfte oder angebliche Spendensammler – die Methoden, ans Geld oder die Wertsachen anderer Menschen zu kommen, werden immer vielfältiger. Und nehmen immer mehr zu, auch im Oberbergischen. Die Kreispolizeibehörde bietet daher in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule für vier Samstage bis Dezember, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, unterschiedliche Online-Vortrag zu diesen Themen an.