Schuleingangsuntersuchungen im Oberbergischen Kreis Nur gut ein Fünftel kann schwimmen

Für den Untersuchungsablauf werden einheitliche Standards vom Landeszentrum für Gesundheit NRW empfohlen. Am Ende der Einschulsaison erfolgt pflichtgemäß ein anonymisierter Export der Untersuchungsdaten an das Landeszentrum für Gesundheit in NRW mit anschließender Auswertung. Hieraus ergeben sich wichtige Erkenntnisse zu gesundheitlichen Bedarfen, wodurch eine gezielte Planung von Präventionsprojekten möglich wird, teilt der Kreis in einer Pressemitteilung mit.