Theater in Hückeswagen Medienkompetenz an Grundschulen fördern

Die gibt es auch an der Löwen-Grundschule in Person von Jasmin Luciani. „Wir bieten einmal in der Woche eine einstündige Medienrunde in allen Jahrgangsstufen an. In den unteren Klassen geht es meist noch um die Handhabung, allerdings auch schon um Datenschutz. Prävention ist dann in den dritten und vierten Klassen das wichtigere Thema“, sagte Jasmin Luciani.