Oberberg in der Corona-Krise : Kreis will Präsenzunterricht vor Osternferien aussetzen

An den weiterführenden Schulen wurde erst in dieser Woche wieder der Präsenzunterricht eingeführt. Der könnte nach dem Willen der Kreisverwaltung aber schon nächste Woche wieder abgeblasen werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Oberberg Weil die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile wieder deutlich über 100 liegt und vor allem in Kindergärten und Schulen viele positive Coronafälle registriert werden, plant der Kreis weitere Schutzmaßnahmen.

Sie klettert und klettert und klettert. Seit drei Wochen ging es in einer Art Achterbahnfahrt für die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg immer weiter nach oben, am Donnerstag stand sie bei 131,2. Deswegen prüft die Kreisverwaltung weitere Corona-Schutzmaßnahmen und zieht auch Maßnahmen für Kindertagesstätten und Schulen in Betracht, teilte Presesprecherin Jessica Schöler am Donnerstagnachmittag mit.

Dabei sei das Infektionsgeschehen nicht scharf auf einen einzelnen Bereich begrenzt, auch verteilten sich die Ausbrüche über das gesamte Kreisgebiet. „Die Hauptansteckung wird dem häuslichen Umfeld zugeordnet“, betonte Jessica Schöler. Vor allem junge Familien mit Kindern seien aktuell betroffen. „Die Familienmitglieder besuchen Kindertagesstätten und Schulen und gehen zur Arbeit, wo in der Folge Ansteckungen eingetragen werden.“ Das Durchschnittsalter der Betroffenen werde dementsprechend zunehmend jünger: Das Durchschnittsalter aller Neuinfektionen der vergangenen zwei Wochen beträgt 38,0 Jahre und ist damit geringer als 2020 mit 42,4 Jahre bei 5848 Infektionen.

„Der Oberbergische Kreis berät, welche weiteren spezifischen Schutzmaßnahmen für das Kreisgebiet getroffen werden können, um dem Infektionsgeschehen noch zielgerichteter begegnen zu können“, erklärte Landrat Jochen Hagt nach der Sitzung des Krisenstabs. Neben den bestehenden, per Allgemeinverfügung geregelten zusätzlichen Maßnahmen für das Kreisgebiet, wie etwa Kontaktbeschränkung für den privaten Bereich und Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, könne er sich vorstellen, weitergehende Maßnahmen für Kindertagesstätten und Schulen zu treffen.

Hier sei die Zahl der Infektionen in den vergangenen Tagen angestiegen. Aktuell gebe es Einzelinfektionen und Ausbruchsgeschehen in 23 oberbergischen Schulen, mehr als die Hälfte davon sind Grundschulen. Zudem sind 21 Kindertagesstätten von Einzelinfektionen und Ausbrüchen betroffen. In jeweils neun der Kindertagesstätten und Schulen wurde außerdem die ansteckendere britische Virusmutante B.1.1.7. nachgewiesen. Die laborbestätigten Sars-CoV-2-Fälle verteilen sich laut Jessica Schöler auf das Personal der Einrichtungen und überwiegend auf die Schüler und zu betreuenden Kinder.