75 Jahre Oberbergische Verkehrsgesellschaft Aus vier Bussen wurden von 1949 bis heute 200

Gegründet wurde sie als Tochterunternehmen des damaligen Oberbergischen Kreises, zu dem Hückeswagen und Radevormwald erst 1975 aufgrund der kommunalen Neugliederung hinzustoßen sollten, und 14 Kommunen am 2. September 1949. Eigentümer heute sind neben dem Kreis elf Städte und Gemeinden aus der Region, darunter auch die Schloss-Stadt. Gestartet wurde vier Jahre nach Kriegsende mit vier „schmucken Bussen“, wie Marketing- und Vertriebsleiter Danijel Tadic mitteilt, auf der Strecke Gummersbach - Lindenstock - Dümmlinghausen - Derschlag. Zwei Jahre später wurden die 1897 gegründete Kleinbahn Engelskirchen - Marienheide, die Eisenbahn Bielstein - Waldbröl und die Gummersbacher Kleinbahnen (beide 1915) ins Streckennetz integriert. Der Hauptsitz der OVAG an der Kölner Straße in Gummersbach befindet sich auch heute noch in dem 1914/15 eigens für die Kleinbahnen errichteten Verwaltungsgebäude im Ortsteil Niederseßmar. In Wipperfürth-Hämmern gibt es einen Betriebshof.