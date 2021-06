Oberberg in der Corona-Pandemie : Keine Erstimpfungen im Impfzentrum bis Mitte Juni

Oberberg Vorerst können im Gummersbacher Impfzentrum keine Erstimpfungen verabreicht werden, weil die Dosen nur für die Zweitimpfungen reichen. Wer jedoch einen Termin hat, wird auch geimpft.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte am Mittwochmorgen bekanntgegeben, dass in den nordrhein-westfälischen Impfzentren bis mindestens Mitte Juni keine Termine für Erstimpfungen zur Verfügung stehen – und das gilt entsprehend auch für das oberbergische in Gummersbach, wie Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises mitteilte. Der Grund für diese Aktion ist, dass die Impfkontingente für die Erstimpfungen in den Impfzentren laut Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann derzeit ausgeschöpft sind. Die Lagerbestände seien seit April nahezu vollständig aufgelöst worden, zum jetzigen Zeitpunkt habe das Land keinen Puffer mehr. Der vom Bund zur Verfügung gestellte Impfstoff müsse daher mindestens bis Mitte Juni komplett für die Zweitimpfungen zur Verfügung stehen.