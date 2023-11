Wirtschaftsjunioren Oberberg Junge Unternehmer engagieren sich

Mit einem neuen Vorstand gehen die Wirtschaftsjunioren Oberberg in das Jahr 2024. Bei der Mitgliederversammlung in Nümbrecht wählten die Mitglieder Michel Zacher von der Sparkasse Gummersbach zum Vorsitzenden. Er ist kein Unbekannter, denn Zacher übernimmt das Vorstandsamt nach zweijähriger Unterbrechung noch einmal in seiner nunmehr fünften Amtsperiode als Vorsitzender des Vereins „Ich habe mich gefreut, von mehreren Mitgliedern angesprochen worden zu sein und fühle mich gut, dem Verein mit zeitgemäßen Impulsen 2024 vorzustehen“, sagte er. Neben ihm werden Sebastian Berlemann (Gizeh Raucherbedarf GmbH) und Christian Borch (Immobilien Christian Borch) als Stellvertreter sowie Matthias Kausemann (dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Steuerberater GmbH & Co. KG) als Schatzmeister und Johannes Cramer (Cramer & Herling oHG) als Vorsitzender des vergangenen Jahres, den Vorstand bilden und Oberbergs junge Wirtschaft weiter vernetzen und wertvolle Angebote bieten.