Inzidenz in Oberberg wieder über 50 : Nächste Lockerungen verschieben sich

In Münster beispielsweise sind die Inzidenzwerte bereits so langanhaltend niedrig, dass auch die Innengastronomie wieder öffnen darf. Darauf muss Oberberg aber noch mindestens bis Donnerstag nächster Woche warten. Foto: dpa/Bernd Thissen

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag wieder über die 50er-Marke rutschte, können weitere Öffnungen frühestens erst in der nächsten ab Donnerstag, 10. Juni, umgesetzt werden. Der Landrat appelliert, sich weiter an die Regeln zu halten.

Die Hoffnungen auf weitere Lockerungen im Oberbergischen Kreis waren groß angesichts der seit Tagen sinkenden Werte der Sieben-Tage-Inzidenz. Zuletzt lag sie an vier aufeinanderfolgenden Werktagen bei unter 50. Hätte sie auch am Dienstag auf dem selben Niveau gelegen, wären ab morgen, Donnerstag, weitere Öffnungsschritte die Folge gewesen. Darauf hatten viele gehofft – letztlich vergeblich. Denn am fünften Werktag lag die Inzidenz mit 52,6 wieder über dem Schwellenwert von 50. „Weitere Lockerungen sind deshalb erst einmal nicht möglich“, bedauert Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung.

Immerhin: Es bleibt bei den Regeln der vom Land festgesetzten Inzidenzstufe 3. Dazu zählen etwa das Öffnen der Außengastronomie und das Shoppen ohne Termin und Schnelltest. Die Stufe 2 (Inzidenz von 50 bis 35,1) ist erst dann relevant, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt) unter 50 liegt. Ab dem übernächsten Tag tritt dann die niedrigere Inzidenz-Stufe mit gelockerten Regeln in Kraft, erläutert Jessica Schöler. Sie rechnet vor: „Sollte die Inzidenz also beispielsweise heute, Mittwoch, 2. Juni, wieder unter den Schwellenwert 50 sinken und an insgesamt fünf Werktagen darunterbleiben, könnte die Stufe 2 frühestens am Donnerstag, 10. Juni, greifen.“

Bei der Kreisverwaltung ist aufgefallen, dass sich an den vergangenen Tagen so manche Oberberger weniger bis gar nicht mehr an die immer noch geltenden Regeln gehalten hatten. Dazu betont die Sprecherin: „Die Inzidenz ist stark gesunken, Lockerungen sind so möglich geworden. Wir alle dürfen wieder mehr unternehmen.“ Das Wetter sei schön, verleite einige aber auch zu übermütigem Leichtsinn. Dabei sei weiterhin ein umsichtiges und vernünftiges Verhalten geboten – auch im Freien. „Das Virus ist nicht verschwunden und die Pandemie noch immer nicht vorbei“, mahnt auch Landrat Jochen Hagt.

In der aktuell geltenden Stufe 3 greift unter anderem eine Kontaktbeschränkung, wonach Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung für Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt sind. Diese Vorgabe gilt zum Beispiel auch beim gemeinsamen Besuch der Außengastronomie oder einer Freizeiteinrichtung. Geimpfte und Genese zählen dabei nicht.