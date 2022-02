Aktuelle Corona-Statistik für Oberberg : Inzidenz bei den Zehn- bis 19-Jährigen liegt bei 3247,0

Viele Kinder und Jugendliche in Oberberg sind aktuell positiv getestet und befinden sich daher in häuslicher Quarantäne. Foto: dpa/Óscar J.Barroso

Oberberg/Hückeswagen Die jüngeren Altersgruppen sind auch in Oberberg am stärksten von Corona-Infektionen betroffen. Aber auch bei den über 90-Jährigen ist die Inzidenz Anfang Februar regelrecht „explodiert“.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Zehn- bis 19-Jährigen im Oberbergischen Kreis ist aktuell fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt – und das auf einem äußerst hohen Niveau. Die Zahlen, die Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung am Freitag veröffentlichte, machen das deutlich: Während die Inzidenz im Kreis am Freitagmorgen bei 1675,4 (+ 7) lag, hat sie in dieser Altersgruppe einen Wert von 3247,0! Das ist die höchste altersspezifische Inzidenz in Oberberg.

„Nach wie vor gibt es viele Infektionen in Schulen und Kitas“, erläuterte die Sprecherin. In der Regel würden individuelle Quarantäne-Anordnungen getroffen. „Bei Ausbruchsgeschehen stellt das Gesundheitsamt unter bestimmten Voraussetzungen auch ganze Gruppen und Klassen mittels Allgemeinverfügung unter Quarantäne.“ Davon werde aber immer mehr abgerückt, weil sich die Vorgaben und Abläufe verändert hätten. So werde noch verstärkter auf Einzelquarantänen gesetzt. Bei positiven Pooltests bzw. Selbsttests oder Schnelltests von einzelnen Schülern unterstützt das Gesundheitsamt mit einem PCR-Testangebot, dass nach Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden kann. „Die bisherigen Erfahrungen nach der Umstellung des Vorgehens sind durchaus positiv“, berichtet Jessica Schöler.

Am Donnerstag waren noch 157 Betroffene aus Kindergärten, 177 mit Bezug zu Grundschulen und 99 aus weiterführenden Schulen aufgrund einer Allgemeinverfügung in Quarantäne. Das liegt auch daran, dass in den jüngsten Altersgruppen in der Regel noch kein Impfschutz oder noch kein vollständiger Impfschutz vorhanden ist – eine Impfung gibt‘s erst ab dem fünften Lebensjahr. Immerhin hat sich die Situation in Hückeswagen deutlich entspannt: Nachdem Ende Januar noch neun Quarantäne-Anordnungen für Schulklassen und Kindergartengruppen vorgelegen hatten, ist aktuell nur noch eine Gruppe des Wiehagener Awo-Kindergartens betroffen.

„Aufgrund des hohen Infektionsdrucks in der Bevölkerung sind auch vulnerable Gruppen sowie Menschen in den höheren Altersgruppen immer stärker betroffen“, hat der Kreis festgestellt. Hinzukomme, dass die Schutzvorkehrungen in den Pflegeeinrichtungen nicht mehr so hoch seien, wie noch vor einigen Monaten. So sind Besuche grundsätzlich wieder möglich. Jessica Schöler: „Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Infektionseintrag von außen.“

Auch das macht der Kreis an Zahlen fest: Die Inzidenz der über 90-Jährigen lag am 31. Januar noch bei 244,7 (bei einer Gesamtinzidenz von 1216,8). Dann „explodierte“ sie und ging innerhalb einer Woche auf 1153,4 hoch – eine Steigerung von 371 Prozent!

