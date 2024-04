Bitcoin-Abzocke in Oberberg In den Fängen von Anlagebetrügern

Oberberg · Marienheider will 40.000 Euro in Bitcoins investieren, gerät aber an einen Betrüger. Die Folgen für den 53-Jährigen sind drastisch. Was die Polizei rät.

10.04.2024 , 17:31 Uhr

Für so manchen ist der Einstieg in die Kryptowährung Bitcoin ein lohnendes Geschäft. Wo aber viel Geld zu holen ist, tummeln sich auch Betrüger – wie jetzt ein 53-Jähriger aus Oberberg bitter zu spüren bekam. Foto: dpa/Hannes P Albert

Bitcoins sind das moderne, digitale Gold. Und seit die Kurse dieser Kryptowährung steigen, ist das für so manche der Anreiz, darin zu investieren. Am Mittwochnachmittag lag der Kurs für einen Bitcoin bei fast 64.000 Euro. „Doch aufgepasst: In diesem Segment tummeln sich viele Betrüger, die beispielsweise im Internet mit gefälschten Werbeanzeigen und den Gesichtern von Prominenten nach Opfern suchen“, warnt Polizeisprecher Michael Tietze, der ein aktuelles Beispiel aus Marienheide parat hat. Denn dass es recht teuer werden kann, wenn man statt an Anlageberater an Betrüger gerät, zeigt der Fall eines Marienheiders. Der 53-Jährige hatte etwa 40.000 Euro in die Kryptowährung investieren wollen. Bei der angeblichen Kontoeröffnung hatte er im guten Glauben persönliche Daten im Rahmen eines Video-Ident-Verfahrens weitergegeben – allerdings saß auf der anderen Seite kein seriöser Anlageberater, sondern ein Betrüger. Der kassierte anschließend nicht nur das von dem 53-Jährigen überwiesene Geld ab, sondern beantragten mit den Daten des Mannes auch noch zwei Kredite, die das Opfer nun über die nächsten Jahre abbezahlen muss. Daher rät die Polizei, sich vor einem Investment unbedingt erst einmal von der Seriosität des Anbieters zu überzeugen. Weitere Informationen zu Betrügern im Anlagegeschäft gibt es online auf der Internetseite der Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/trading-scam/

(büba)