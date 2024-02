Winterumfrage auch in Oberberg / Hückeswagen IHK sieht düstere Aussichten bei der Konjunktur

Der berichtete, dass man beim Traditionsunternehmen mit den zwei Standorten in der Schloss-Stadt im Oktober des Vorjahres gemerkt hatte, dass sich das Bestellverhalten der Kunden geändert hatte. „Es sind keine großen Bestellungen mehr eingegangen“, bedauerte Lenzing. „Natürlich mussten wir zu einer gewissen Menge auf Lager produzieren, was aber wiederum bedeutet, dass Kapital gebunden wird.“ Kapital, das sonst vielleicht für Investitionen genutzt worden wäre. „Die verschieben sich nach hinten. Wir haben etwa eine neue Dreherei geplant, allerdings kann man so eine große Investition nicht in so unsicheren Zeiten machen“, unterstrich der Geschäftsführer. Zwar sei man an der Wupper noch nicht so weit, wieder ernsthaft in Richtung Kurzarbeit zu denken. „Aber wenn die Lage sich dramatisch verschlechtert, müssen wir auch das wieder in Betracht ziehen“, machte Lenzing deutlich.