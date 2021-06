Fahrzeugzulassung in Oberberg : Fahrzeuge zulassen jetzt auch per Internet

Fahrzeuge zulassen jetzt auch per Internet

Fahrzeugzulassung in Oberberg

Mittels „i-Kfz" können in Oberberg Fahrzeuge nun auch online angemeldet werden. Foto: Stephan Büllesbach

Oberberg Der Kreis nutzt jetzt die „internetbasierte Fahrzeugzulassung“ (i-KfZ) des Bundesverkehrsministeriums. Hierfür ist die einmalige Registrierung beim ,Servicekonto NRW’ erforderlich.

Gerade erst hat die AfD für Oberberg und speziell für Hückeswagen vorgeschlagen, der Kreis möge die An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen auch in den jeweiligen Rathäusern ermöglichen (die BM berichtete), da könnte eine Diskussion darüber auch schon hinfällig sein. Denn der Kreis bietet jetzt die „internetbasierte Fahrzeugzulassung“ (i-KfZ) des Bundesverkehrsministeriums an. „Nachdem das Straßenverkehrsamt des Oberbergischen Kreises einige Test-Zulassungen über das Service-Portal erproben konnte, wird dieses Verfahren nun allen Bürgern und Bürgerinnen des Oberbergischen Kreises zur Verfügung gestellt“, teilt Sprecher Philipp Ising mit.