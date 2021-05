Oberberg auf dem Weg zur Normalität : Nächsten Lockerungen sind endlich da!

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald Die bundeseinheitliche Notbremse greift ab Freitag, 28. Mai, in Oberberg nicht mehr. Das bedeutet weitere Lockerungen – so entfällt die nächtliche Ausgangsbeschränkung, auch darf die Außengastronomie unter Auflagen wieder öffnen.

Das ist die Nachricht, auf die viele Menschen im Oberbergischen Kreis gewartet haben dürften: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag mit 58,1 auch am Mittwoch unterhalb der 100er-Grenze, und das am fünften Werktag in Folge. In der Konsequenz bedeutet das, dass kreisweit ab morgen, Freitag, die Vorgaben der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse nicht mehr gelten, sondern wieder die Corona-Schutzverordnung des Landes in Kraft tritt. Das bedeutet weitere Lockerungen, nachdem seit Samstag die Geschäfte wieder Kunden nach Terminvergabe und mit einem tagesaktuellen Schnelltest einlassen dürfen. Vollständig Geimpfte und von einer Covid-19-Erkrankung Genese brauchen keinen Schnelltest vorlegen. Das ändert sich laut Jessica Schöler von der Kreisverwaltung ab Freitag, 28. Mai: