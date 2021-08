Schulanfang in Hückeswagen : Schulweg üben mit den i-Dötzen

Schulanfang in Hückeswagen

Hückeswagen/Oberberg Die Polizei des Oberbergischen Kreises rät, dass Eltern mit ihren Kindern die Zeit bis zum Schulbeginn nutzen. Grundlegende und wichtige Punkte beim Üben sollten das Halten am Bordstein und das Schauen nach allen Seiten sein.

Der Schultornister ist gekauft, die Schultüte füllt sich langsam – die Vorbereitungen für den ersten Schultag in knapp zwei Wochen sind so gut wie abgeschlossen. Doch bevor für die Erstklässler der „Ernst des Lebens“ beginnt, sollten die Eltern mit ihnen den Schulweg üben. Die Polizei des Oberbergischen Kreises rät allen Eltern, in den Wochen vor dem Schulbeginn die Zeit zu nutzen, um mit dem Nachwuchs den sicheren Weg zur Schule proben.