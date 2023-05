Rückzahlung vom Landschaftsverband Rheinland Hückeswagen erhält 94.451,23 Euro vom Kreis

Nachdem der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2023 zwischenzeitlich um weitere 0,35 Prozentpunkte gesenkt wurde, ergeben sich für den Kreis Entlastungen bei den Zahlbeträgen an den Landschaftsverband in Höhe von etwa 1,9 Millionen Euro. Kreisdirektor Klaus Grootens weist darauf hin, dass der Kreis – wie angekündigt und vom Kreistag beschlossen – diese Verbesserungen zur Entlastung an die kreisangehörigen Kommunen ausschütten werde. Der Kreis stehe hier zu seinem Wort, die Auszahlung erfolge unbürokratisch und zeitnah.