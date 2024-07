Polizei des Oberbergischen Kreises Erste Einsatzerfahrungen im Streifendienst

Oberberg · Für 30 Kommissaranwärter startete am Montag der erste Schritt in den echten Polizeialltag. 14 angehende Polizisten werden ihren Dienst auf der Wache in Gummersbach und jeweils acht auf den Wachen Waldbröl und Wipperfürth antreten.

11.07.2024 , 12:47 Uhr

Die Polizeianwärter des Einstellungsjahrgangs 2023 freuen sich auf ihre neuen Aufgaben. Foto: Polizei Oberberg

(rue) Den ersten Schritt in den Polizeialltag unternahmen 30 Kommissaranwärter bei der Polizei des Oberbergischen Kreises. Die Studenten des Einstellungsjahrgangs 2023 treten ihr erstes Praktikum des dualen Studiums an. Abteilungsleiter Sascha Himmel und Direktionsleiterin Gefahrenabwehr/Einsatz Gabriele Mälchers begrüßten die Neulinge. Dann ging es für 14 angehende Polizisten auf die Wache nach Gummersbach, jeweils acht werden ihren Dienst auf den Wachen Waldbröl und Wipperfürth antreten. Vor einem knappen dreiviertel Jahr nahm der Polizeinachwuchs das Bachelor-Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Die Polizeianwärter werden mit ihren Tutoren mehrere Wochen erste Erfahrungen im Streifendienst machen. Foto: Polizei OBK

(rue)