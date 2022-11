Warnung der Veterinäramts des Oberbergischen Kreises : Die Geflügelpest rückt näher

Hühner, Enten, Gänse und anderes Geflügel sollten jetzt sicherheitshalber in den Stall. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Oberberg Das Kreisveterinäramt rät den Haltern, ihre Tiere vorsorglich zu schützen. Unter einer Servicenummer bekommen Betroffene weitere Informationen.

Die Geflügelpest hat den Oberbergischen Kreis erreicht, wenn aktuell auch nur den Südkreis. Betroffen sind eine Geflügelhaltung in Reichshof und eine kleine Haltung mit nur wenigen Hühnern in Morsbach. „Auch wenn die Geflügelpestviren wie die menschlichen Grippeerreger zu den Influenzaviren gehören, besteht bei dem kursierenden Virus keine direkte Gefahr für die Bevölkerung“, versichert Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Bisher gebe es keine Hinweise, dass diese Viren auch für den Menschen ansteckend seien.

Um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern, wurden um beide Betriebe eine Schutz- und eine Überwachungszone eingerichtet, innerhalb derer für Geflügelhaltungen und -transporte strenge Auflagen gelten. In der inneren Schutzzone gilt eine Aufstallungs- und Abschirmungspflicht des gehaltenen Geflügels: Vögel sowie Eier dürfen in diesem Bereich etwa nicht verkauft werden, Ausnahmegenehmigungen können im Einzelfall durch das Veterinäramt erteilt werden. Zudem haben die Halter grundlegende Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. In der Schutzzone untersuchen Tierärzte des Veterinäramtes sämtliches Geflügel in den Betrieben. „Verlaufen die Untersuchungen negativ, können die Maßnahmen in der Schutzzone Ende November gelockert und Anfang Dezember in beiden Zonen wieder aufgehoben werden“, versichert Jessica Schöler. Die angeordneten Schutzmaßnahmen können auf der Internetseite des Kreises eingesehen werden. Dort ist auch eine interaktive Karte hinterlegt, in der die Ausmaße der Sperrzonen dargestellt ist.

Derweil steigt die Zahl der Geflügelpestausbrüche in NRW stetig an. Diese Woche sind Ausbrüche im Rheinisch-Bergischen Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Altenkirchen, Westerwald, Ahrweiler, Kleve und Borken gemeldet worden. Dazu kommen verdächtige Tiere in mehreren Kreisen, bei denen die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen.

Das Kreisveterinäramt appelliert deshalb an alle Geflügelhalter auch außerhalb der Sperrzonen, ihre Geflügelbestände vor einer möglichen Ansteckung bestmöglich zu schützen. „Wer kann, sollte seine Tiere jetzt schon aufstallen oder das Gehege von oben abdecken und an den Seiten mit Netzen oder engmaschigem Draht versehen, so dass kein Virus über den Kot oder Wildvögel in das Gehege gelangen kann“, rät die Sprecherin. Futter und Wasser dürfe nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen angeboten werden. Bei einer erhöhten Anzahl von verendeten Tieren muss der Tierarzt hinzugezogen, um ein unklares Krankheitsgeschehen im Bestand zu klären.

Informationen für Geflügelhalter Unter Tel. 02261/883888 beantworten Fachleute des Veterinäramts zu den üblichen Servicezeiten Fragen zur Geflügelpest.

www.obk.de/gefluegelpest

(büba)