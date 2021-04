Allgemeinverfügung des Oberbergischen Kreises : Die Corona-Schutzmaßnahmen werden um drei Wochen verlängert

Oberberg/Hückeswagen/Radevormwald In Oberberg bleibt bis 2. Mai unter anderem die Kontaktbeschränkung für den privaten Bereich bestehen. In den Schulen findet nächste Woche Distanzunterricht statt.

Corona und kein Ende: Angesichts der weiter hohen Corona-Zahlen hat der Krisenstab der Kreisverwaltung entschieden, die zusätzlichen Corona-Schutzmaßnahmen für das Kreisgebiet weitestgehend um drei Wochen zu verlängern. Die Allgemeinverfügung tritt am Montag, 12. April, in Kraft und läuft bis Sonntag, 2. Mai.

● Kindertagesstätten In allen Kindertageseinrichtungen (einschließlich Hort- und Spielgruppen), Kindertagespflegestellen und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen gilt ein eingeschränkter Pandemiebetrieb. Der Kreis appelliert an die Eltern, ihre Kinder im Sinne der Kontaktvermeidung, wann immer möglich, selbst zu betreuen.

● Testpflicht an Schulen Der Präsenzunterricht war an den Schulen in Oberberg ab dem 22. März ausgesetzt worden. „Diese Maßnahme wird nicht verlängert“, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises mit. Laut Land sollen die Schulen nach den Osterferien ab Montag, 12. April, eine Woche lang in den Distanzunterricht zurückkehren. Ausgenommen bleiben die Schüler der Abschlussklassen, „die sich weiterhin auch im Präsenzunterricht auf die Prüfungen vorbereiten können“.