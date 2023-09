Die aktuelle Lage in Oberberg Corona-Neuinfektionen kreisweit nur noch im einstelligen Bereich

Corona? Da war doch mal was. . . Seitdem zu Beginn des Jahres auch die letzten Einschränkungen wegfielen, wie die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, geht das Leben wieder seinen gewohnten Gang. Das Virus ist längst durch andere Probleme abgelöst worden. Doch noch immer erkranken Menschen daran, auch in Oberberg. Die Anzahl der laborbestätigten Corona-Meldungen ist in den vergangenen Monaten allerdings stark zurückgegangen und liegt seit Anfang Juni konstant im einstelligen Bereich pro Woche. Das teilt Philipp Ising von der Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit.