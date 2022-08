Christian Berger ist der Landtagsabgeordnete für Hückeswagen : „Ländliche Region nicht abhängen“

Interview Oberberg Als Nachfolger des CDU-Justizministers Peter Biesenbach vertritt der Wipperfürther CDU-Politiker Christian Berger seit Mai Oberberg im Düsseldorfer Landtag.

Berger Mein erstes Fazit ist: Es war die richtige Entscheidung für mich. Wir befinden uns gerade in der parlamentarischen Sommerpause, aber die vergangenen Wochen waren bereits sehr interessant. Wir haben den Koalitionsvertrag unter Dach und Fach gebracht, und die Besetzung der Ausschüsse steht auch im Wesentlichen. Ich konnte mit Michael Haaß einen sehr guten und erfahrenen Büroleiter und wissenschaftlichen Mitarbeiter gewinnen. Zusammen Lisa-Maria Smigaj und Mika Frölich haben wir ein starkes Team in Düsseldorf und im Wahlkreis.

Parteiarbeit 1996 Eintritt in die CDU; 1999 bis 2004 Mitglied der Wipperfürther CDU-Stadtratsfraktion; seit 2018 als Sachkundiger Bürger in die Arbeit der Ratsfraktion integriert; seit Februar 2020 Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Wipperfürth; seit 2020 Mitglied im Kreisvorstand der CDU Oberberg und Mitglieder-Beauftragter des Kreisverbandes. Seit Mai Landtagsabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Oberberg Nord und damit auch für Hückeswagen.

Berger Mit dem deutlichen Wahlergebnis der CDU auf Landesebene habe ich nicht gerechnet. Vor den Wahlen hatte es etliche Prognosen gegeben, die ein nicht so deutliches Bild zeigten. Im Wahlkreis vor Ort (Oberberg-Nord) hatte ich schon mit diesem Ergebnis gerechnet. In der Erststimme waren es am Ende sogar 42,5 Prozent. Die Kolleginnen und Kollegen der CDU, zusammen mit meinem Wahlkampfteam und natürlich mir, waren im Wahlkampf sehr engagiert, jeden Tag unterwegs und ganz nah bei den Menschen im Wahlkreis. Wir haben da schon eine Menge positiver Rückmeldungen bekommen.

Berger Den Wahlabend haben wir in der Kreisgeschäftsstelle der CDU in Gummersbach begonnen. Als der Wahlsieg feststand, gab es einige Telefonate – auch mit Peter Biesenbach, der zu der Zeit in Düsseldorf war. Wir sind auch heute noch in Kontakt. Zuerst war aber meine Familie dran. Danach ging es zum offiziellen Teil ins Kreishaus.