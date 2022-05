Landtagswahl 2022 : Referent will Teil der Landtagsfraktion werden

Oberberg Bernd Rummler geht nach 2017 erneut für die AfD im Wahlkreis Oberberg-Nord ins Rennen um ein Landtagsmandat. Der Gummersbacher wird auf Listenplatz 19 geführt.

Bernd Rummler ist für die AfD Oberberg so etwas wie deren „Allzweckwaffe“: Der Sprecher des Kreisverbands, im Hauptberuf Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Veranstaltungsmanagement der AfD-Landtagsfraktion, war für die Partei bereits vor fünf Jahren als Direktkandidat bei der Landtagswahl sowie voriges Jahr ins Rennen um ein Bundestagsmandat gegangen. Nun versucht der 52-jährige gebürtige Leverkusener erneut den Sprung in den Landtag.

Rummler wohnt dort, wohin es Touristen zieht: im Gummersbacher Ortsteil Lieberhausen direkt neben einer der fünf Bonten Kerken im Kreis. 2010 hatte er über eine Internetanzeige ein zum Verkauf stehende alte Haus aus dem 19. Jahrhundert in direkter Nachbarschaft der Kirche gefunden. Seitdem wohnt das Ehepaar, das drei teilweise erwachsene Kinder hat, dort. Die farbenfrohen Gotteshäuser sind allesamt wegen ihrer mittelalterlichen Deckenmalereien ein gern angesteuertes Ziel, die Bonte Kerke in Lieberhausen wurde 1174 erstmals urkundlich erwähnt.

Rummler ist seit 2014 Mitglied der AfD. Als Grund für seinen Eintritt nennt er „insbesondere die fehlgeleitete Euro-Rettungspolitik“. Sollte der gelernte Koch und Hotelkaufmann, der von 1991 bis 2008 Betreiber und Pächter eines Hotels in der Lüneburger Heide war, in den Landtag einziehen, will er sich für die Entlastung der Bürger einsetzen. „Die Belastungen der Bürger werden immer größer und sind bereits jetzt für viele nicht mehr tragbar“, sagt Rummler. Dazu komme aktuell eine Steigerung der Lebenshaltungskosten, die besonders die Haushalte mit geringen oder „normalem“ Einkommen hart treffe. Zudem erfahre der Bürger eine nie gekannte Bevormundung und Willkür – „zum Beispiel durch die Einschnitte in unsere Grundrechte während der Pandemie“.