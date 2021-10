Angebote des Kreisjugendamts auch für Hückeswagen : Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona

Oberberg/Hückeswagen Bund und Land haben ein Aktionsprogramm aufgelegt, an dem sich auch das Kreisjugendamt beteiligt. Unterstützt werden sollen damit Kinder und Jugendliche, die unter der Pandemie besonders gelitten haben.

Die Corona-Pandemie und die Schließung von Schulen und Kitas hat den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern in den vergangenen Monaten unglaublich viel abverlangt. „Soziales Miteinander, gemeinsames Lernen und sportliche Betätigungen konnten nicht mehr stattfinden, soziale Kontakte wurden auf ein Minimum reduziert“, hat Philipp Ising von der Pressestelle der Kreisverwaltung festgestellt. Im Juni haben daher Bund das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ aufgelegt. Dadurch soll Kindern, Jugendlichen und junge Erwachsenen bis 27 Jahren nach der langen Zeit der Einschränkungen während der Pandemie Gelegenheiten zum sozialen Lernen und Erholungsangebote ermöglicht werden. Das Kreisjugendamt, zuständig für Hückeswagen und acht weitere oberbergische Kommunen, erhält für 2021 und 2022 finanzielle Mittel, um Kinder und Jugendliche mit Freiwilligendienstleistungen und zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen zu unterstützen und zudem Kinder- und Jugendferienfreizeiten, außerschulische Jugendarbeit und weitere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zu fördern.

In Kooperation mit verschiedenen Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe ist es gelungen, Projekte und Aktionen ins Leben zu rufen, wovon insbesondere die Kinder und Jugendlichen profitieren sollen. Im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit bietet zum Beispiel der Verein Abenteuerwerkstatt in Kooperation mit der Servicestelle für außerschulische Inklusion „Serv In“ verschiedene erlebnispädagogische Events für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren an. Über deren Internetseite www.abenteuerwerkstatt.de können diese Angebote von Trägern, die in der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, gebucht werden. „Die angebotenen Aktionen sind eine tolle Gelegenheit, endlich wieder Gleichaltrige zu treffen und gemeinsame Abenteuer zu erleben“, betont Kreisjugendpflegerin Nadine Klees.