Aufruf der Vorsitzenden von sechs Kreistagsfraktionen : Appell: „Lassen Sie sich impfen!“

Oberberg Sechs Kreistagsfraktionen richten einen gemeinsamen Appell an die Menschen im Oberbergischen Kreis angesichts der hohen Corona-Fallzahlen in der Region.

Seit Wochen steht der Oberbergische Kreis regelmäßig landesweit in einer Sparte ganz oben – unter den ersten Drei ist fast immer, in der Regel hält er jedoch die unrühmliche Spitzenposition: bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Wie bereits im Winter 2020/2021 gehört Oberberg auch jetzt in der vierten Corona-Welle zu den Regionen in NRW mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen. „Es muss deshalb das vordringliche Ziel sein, die Impfangebote und Impfkapazitäten so engagiert als möglich auszubauen“: Das schreiben die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen von CDU (Michael Stefer), SPD (Sven Lichtmann), Grünen (Andrea Saynisch), FDP/FWO/DU (Reinhold Müller), UWG (Jürgen Poschner) und Linken (Jan Köstering) in einer gemeinsamen Erklärung, in der sie die Oberberger zum Impfen auffordern. Vor allem diejenigen, die sich bislang geweigert haben. Ziel müsse eine kreisweite Durchimpfungsrate von mehr als 85 Prozent sein.