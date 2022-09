Erneuerbare Energien in Hückeswagen : Nur wenig Platz für Windenergieanlagen

Hückeswagen Im Umweltausschuss wurde die Potenzialflächenanalyse für Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen auf Hückeswagener Stadtgebiet vorgestellt.

Analyse Das Fraunhofer-Institut hat in seiner Studie „Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland“ im August festgestellt, dass es in Deutschland genügend Flächen für Photovoltaik gebe, ohne dass hier Konflikte mit der Landwirtschaft oder dem Naturschutz auftreten würden.

Bei den Windenergieanlagen sei das Potenzial indes lange nicht so groß wie bei den Freiflächen-Photovoltaikanlagen, sagte Arends. „Die Abstandsvorgaben machen es relativ schwierig, geeignete Flächen zu finden“, sagte der Nevino-Mitarbeiter. Letztlich blieben von den 5000 Hektar nur 45 bis 71 Hektar übrig – das entspricht 0,9 bis 1,5 Prozent der Gemeindefläche. „Und hier sind die Pufferzonen schon weitgehend ausgereizt worden“, sagte Arends. Dazu komme, dass mehr als 60 Prozent dieser Flächen in Waldgebieten liege. „Das steht einer entsprechenden Nutzung zwar nicht im Weg, ist aber nicht ganz so einfach in der Umsetzung“, sagte Arends. Seine Empfehlung sei es daher, den Wald „behutsam für die Nutzung durch Windenergieanalgen“ zu öffnen. Auf Nachfrage aus dem Ausschuss, ob dafür nicht sehr viel Waldfläche gerodet werden müsse, sagte Arends. „Für die Anlage des Windrads gehen zwar zunächst 0,5 bis 0,6 Hektar Wald verloren, der aber wieder aufgeforstet werden kann.“ Bezüglich der Photovoltaik kam die Frage auf, ob 13 Prozent viel oder wenig sei. „Es trifft ziemlich den Durchschnitt, in Wipperfürth gibt es ein wenig mehr Fläche, dafür in Wermelskirchen etwas weniger“, sagte Wielert. Grundsätzlich gehe es bei der Erhebung zunächst einmal um das schlichte Potenzial – wie es dann später in der Umsetzung aussehe, müsse man sich in einem nächsten Schritt genauer ansehen.