Ansichtssache : Das Stadtmarketing „brennt wieder für Hückeswagen“

Meinung Der neue Vorstand setzt Zeichen für die Zukunft. Das sollte auch die Stadtverwaltung tun und weitere Gewerbeflächen ausweisen.

Große Einigkeit herrscht in der Politik darüber, dass in Hückeswagen trotz der aktuellen Erschließung von West 3 weitere Gewerbeflächen ausgewiesen werden müssen. Das geschieht am besten umgehend, denn nach dem Erfolg von West 2 dürfte es auch bei West 3 nicht lange dauern, bis das ebenfalls komplett ausgebucht ist. Weitere Arbeitsplätze in der Stadt locken Menschen an, die hier wohnen wollen. Und die entsprechenden Steuereinnahmen braucht gerade eine Stadt im Haushaltssicherungskonzept. Die Verwaltung sollte zudem die Appelle aus der Politik ernst nehmen, die von den Unternehmen einfordern will, beim Bau ihrer Gebäude und Anlagen der Ökologie mehr Bedeutung beizumessen. Das ist möglich, denn längst legt so mancher Unternehmer von sich aus großen Wert auf Nachhaltigkeit.