Ansichtssache : Gute Zukunft für Stadtbibliothek und Wanderwoche

Meinung Hückeswagen Zwei gute Nachrichten gab es diese Woche: Die Existenz der Stadtbibliothek ist nicht mehr gefährdet – und die Bergische Wanderwoche ist ein Renner.

Das Entsetzen war groß, als 2014/2015 mit Blick auf die Konsolidierung des Haushalts immer wieder die Rede davon war, die Stadtbibliothek 2020 zu schließen. Im ersten im März 2015 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept bis 2024 war das auch noch Fakt. Zwar nahm die Verwaltung das Wort „Schließung“ schnell wieder zurück, wirklich sicher war die Zukunft lange nicht. Der Freundeskreis hatte umgehend reagiert und jede Menge Veranstaltungen ins Leben gerufen. Zudem stellte er den Kontakt zu Prof. Tom Becker her, der an der Fachhochschule Köln angehende Bibliothekare unterrichtet. Mit Master-Studenten erarbeitete er ein Konzept, dass dabei helfen sollte, die Bücherei in eine sichere Zukunft zu begleiten. Die Stadt rief ehrenamtliche Helfer auf, sich zu beteiligen. All das hat Früchte getragen, so dass die Verwaltung nicht mehr die Existenz der wichtigen Einrichtung in Frage stellt.