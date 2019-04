Ansichtssache : Stadt versucht, aus Wipperfürther Desaster zu lernen

Auch der Bahnhofsplatz soll im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ein neues Aussehen bekommen. Foto: Stephan Büllesbach

Meinung In Sachen Innenstadt-Entwicklung schlägt Hückeswagen einen anderen, bürgerfreundlicheren Weg ein als die Nachbarstadt Wipperfürth – das kann nur von Vorteil sein.

Wer in den vergangenen vier Jahren durch Wipperfürth gefahren ist, kennt den dortigen Umbau der Innenstadt. Wahrscheinlich sogar aus einem Stau heraus, denn die Bauarbeiten am Ortseingang und im Zentrum sind langwierig und stehen, ebenso wie das Konzept selbst, immer wieder in der Kritik. Auch Hückeswagen plant den Umbau des Zentrums, für das gerade das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt wird. Von der Wipperfürth kann die Schloss-Stadt einiges lernen – nämlich, wie man ein solches Großprojekt tunlichst nicht angehen sollte. Die Stadtverwaltung ist dabei auf einem sehr guten Weg, nimmt sie doch schon vor den ersten Planungen die Hückeswagener mit ins Boot.

Nun stehen im Mai vier Raumerlebnisaktionen an, bei denen die betroffenen Flächen im Zentrum genauer unter die Lupe genommen werden. Die Hückeswagener sind aufgefordert, sich daran in möglichst großer Zahl zu beteiligen und ihre Wünschen und Anregungen, aber auch Bedenken zu äußern. Denn nur so haben sie es selbst in der Hand, an der Entwicklung des künftigen Stadtzentrums maßgeblich mitzuwirken. Das hatten die Wipperfürther nicht. Entsprechend groß sind daher seit vier Jahren die Verstimmung und der Frust in der Nachbarstadt.

Verständlich, aber äußerst bedauerlich ist der Rückzug des Ehepaars Paul, das sein beliebtes Bauerncafé am Busenbach nicht wieder eröffnen will. Es hat das zusammen mit der Familie und Freunden an einigen Sommer-Wochenenden betrieben, aber der Aufwand und die vielen Besuchern sind einfach nicht mehr zu stemmen – das erfolgreiche Konzept hat letztlich zum Aus geführt. Für die Radweg-Nutzer ist das keine gute Nachricht, fehlt es doch direkt an der Trasse an Einkehrmöglichkeiten. Wie wäre es daher, sich über eine entsprechende Nutzung der Wupperaue Gedanken zu machen? Dort wäre Platz etwa für einen Biergarten, woran Radler und Wanderer direkt vorbei kämen. Zum geplanten „neuen“ Stadtzentrum würde er außerdem auch passen.