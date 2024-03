Ansichtssache Politischer Super-Gau für Fraktionschefs von Grünen und SPD

In der Hückeswagener Politik herrschte mal eine Debattenkultur. Da wurde zwar in der Sache hart, teilweise auch unerbittlich gefochten. Doch wenn sich die Mehrheit anders entschieden hatte, wurde das akzeptiert. Nachkarten war nicht, und gehandelt wurde zum Wohl der Stadt. Das ist seit der Dezember-Sitzung des Stadtrats vorüber und fand in dieser Woche eine unrühmliche Fortsetzung. Vor gut drei Monaten hatten die Grünen gegen das (abgespeckte) Hallenbad gestimmt, weil ihr Antrag für eine große Lösung an der Ratsmehrheit gescheitert war. Hätte damals die SPD entgegen ihrer ursprünglichen Meinung nicht doch dafür votiert, würde Hückeswagen kein neues Bad bekommen. Letztere machte diese Woche aber ebenfalls auf Frontalopposition. Die Folge: Beide Fraktionen verloren nicht nur die Abstimmung zur Dreifachturnhalle, sondern vorerst auch ihre politische Integrität.