Nachfrage lässt auch in Hückeswagen nach : Nur 21 Impfungen im Impfmobil verabreicht

Hückeswagen Auf dem Wochenmarkt war der Andrang von Impfwilligen äußerst übersichtlich. Das ist aber kein Hückeswagener Ausreißer, vielmehr hat die Impfbereitschaft schon seit längerem deutlich nachgelassen.

Hückeswagen ist noch nicht einmal ein Negativausschlag, wie ein Blick in die jüngste Statistik des Impfmobils deutlich macht. So wurden am Dienstag 36 Impfdosen in Engelskirchen, am Montag 29 Impfdosen in Lindlar und am Samstag 22 Impfdosen in Wiehl-Bielstein verabreicht. Geht man weiter zurück, erscheinen fast nur dreistellige Impfzahlen – mit einem Spitzenwert von 533 am 17. November in Gummersbach. „Diejenigen, die ein Impfangebot wollten, haben es wahrnehmen können“, sagte Jessica Schöler. „Derzeit ist es schwierig, die noch nicht Geimpften dazu zu bewegen.“ Denn auch der inzwischen verfügbare Novavax-Impfstoff – ein sogenannter Totimpfstoff ähnlich eines Grippeimpfstoffs – erfreue sich nicht der erhofften Beliebtheit bei den Impfzögerern.