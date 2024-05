Positives Fazit des Kreisjugendamtsleiters Note „eins“ für Hückeswagens Kindergartenlandschaft

Gute Nachrichten sind in den politischen Gremien der Schloss-Stadt eher seltener Natur. In diesem Fall war die Auskunft dagegen sogar so überschwänglich, dass sie den Politikern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung durch die Bank ein Lächeln auf die Gesichter zauberte. Denn Stefan Heße, Leiter des Kreisjugendamts, versicherte in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses: „Bei den Kindertageseinrichtungen in Hückeswagen sieht es sehr gut aus.“ Dann fügte er zur Freude aller noch an: „Sie sind die einzige Kommune, die uns in Oberberg keine Sorgen bereitet.“ Was er so in wenige Worte kleidete, machte Heße anschließend an Zahlen deutlich.