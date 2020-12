DRK Oberberg : Noch immer Streetworker gesucht

Hückeswagen Die Hilfsorganisation sucht nun schon seit fast eineinhalb Jahren eine Nachfolge für Asiye Razlaf, die wegen ihrer Schwangerschaft ab August 2019 ihre Arbeit als Streetworkerin für Hückeswagen und Marienheide beenden musste.

Demnach wird eigentlich ein Bachelor of Arts in sozialer Arbeit, ein Diplom-Sozialarbeiter oder ein Diplom-Sozialpädagoge für die mobile aufsuchende Jugendarbeit/Streetwork gesucht. Die Stelle umfasst die Einsatzorte Hückeswagen und Marienheide und ist unbefristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden. Erwartet werden hohe Motivation und Kreativität, kommunikative Fähigkeiten und Organisationstalent, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen, lösungsorientierte Arbeit und die Bereitschaft zum Dienst auch an Wochenenden und in den Abendstunden. Vorteilhaft wäre zudem Erfahrung in der mobilen Jugendarbeit. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt. Bewerbungen sollten Interessierte an das Deutsche Rote Kreiz, Kreisverband Oberbergischer Kreis, Industriestraße 2, in 51643 Gummersbach schicken. Wer vorab denKontakt sucht, kann sich an Eckhard Kreimendahl vom DRK wenden unter ☏ 02261 30926 oder per E-Mail an kreimendahl@oberberg.drk.de. Sorgen, dass die Jugendarbeit in Hückeswagen nun völlig zum Erliegen gekommen ist, muss niemand haben. Denn seit dem Spätsommer kümmert sich David Visse, stellvertretender Leiter des Jugendzentrums, je nach seinen zeitlichen Möglichkeiten um die betroffenen Jugendlichen. Das Jugendzentrum kann dabei aber nur einen kleinen Teil dessen abdecken, was eigentlich geleistet werden müsste, um eine kontinuierliche Betreuung sicherzustellen.