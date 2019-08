Schulstart in Hückeswagen : Ninas aufregender erster Schultag

Nina Sonnborn (6) mit ihren Eltern René und Sarah Sonnborn im Klassenzimmer. Foto: Heike Karsten

Wiehagen Stolz und mit bester Laune verlässt Nina nach ihrer allerersten Schulstunde den Klassenraum. Im Foyer der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Wiehagen nehmen ihre Eltern, Sarah und René Sonnborn, die Sechsjährige in Empfang.

So wie Nina erging es am Donnerstag etwa 130 Kindern in Hückeswagen. „Heute ist so eine Einschulung ja ein richtiges Fest“, sagt Oma Erika Sonnborn, die sich für diesen besonderen Tag extra Urlaub genommen hat.

Für die i-Dötzchen und ihre Eltern beginnt der Morgen mit einem Gottesdienst in der Kirche, der von den Drittklässlern mitgestaltet wird. Dann geht es endlich zur Schule. Bevor die aufgeregten Schulneulinge in Klassen aufgeteilt werden, führt die Musik-AG der GGS Wiehagen ein Musical in Kurzform auf, dass sie gerade einstudieren. Für Nina begann schon der Morgen zu Hause mit Musik. „Wir haben ihr eine Girlande um das Bett gehangen und sie mit einem selbstgesungenen Lied geweckt“, erzählen Sarah und René Sonnborn von diesem schönen Ritual. An das frühe Aufstehen muss sich die Sechsjährige jedoch erst noch gewöhnen, immerhin holt der Schulbus die Schulkinder in der Außenortschaft Schückhausen bereits um 7.05 Uhr ab.

Für den ersten Schultag schlüpft Nina in ein hellblaues Kleid und schicke Glitzerschuhe. Endlich darf sie auch die von der Oma gebastelte und reich gefüllte Schultüte mit Plüsch-Pferdekopf in Empfang nehmen. In der Eulenklasse stehen schon Namensschilder für die Kinder auf den Tischen bereit. „Ich sitze am blauen Eulentisch“, sagt Nina. An der Aufgabe, dem Bauernhof die richtigen Tiere zuzuordnen, beteiligt sich die Sechsjährige ohne Scheu: „Ich habe gesagt, dass der Fisch nicht zum Bauernhof gehört, weil er an Land nicht schwimmen kann.“ Ihr neuer Tornister ist gefüllt mit verschiedenfarbigen Schnellheftern, Blöcken und Stiften. Auch ein Zeichenblock, ein Wasserfarbkasten und neue Hausschuhe wurden für die Schule angeschafft. Für die Gesamtausstattung der Erstklässler müssen Eltern tief in die Tasche greifen. „Mit Tornister und dem ganzen Zubehör kommt man schon auf 350 Euro“, rechnet René Sonnborn vor.