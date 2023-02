Statistik des Wupperverbandes Seit 1994 nicht mehr so viel Regen an der Bever-Talsperre

Beträchtliche Mengen wurden vor allem in den Tagen zwischen dem 10. und 14. Januar gemessen. Am 12. Januar fielen an der Bever-Talsperre 61 Liter, an den anderen drei Messstellen (Lindscheid, Buchenhofen, Burg) waren es 22 Liter. Am 14. Januar kamen an der Bever-Talsperre fast 40 Liter Regen vom Himmel. In Burg waren es am selben Tag 27 Liter, in Buchenhofen 24 Liter und in Lindscheid 21 Liter.