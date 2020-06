Abfall in Hückeswagen : Nicht mehr „wilde Müllkippen“ durch Corona in Hückeswagen

Wilder Müll: Unbekannte hatten im April an der Kleingartenanlage Busenbach illegal ihren Sperrmüll entsorgt. Foto: Plewaniak/Plewniak

Hückeswagen Immer wieder kommt es vor, das Müll nicht fachgerecht entsorgt wird. Wenn Bürger eine Ansammlung von wildem Müll entdecken, können sie die Stelle beim Ordnungsamt melden. Oder den Mängelmelder der Stadt nutzen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist eine Disziplin im ewig andauernden „Wettbewerb“ zwischen Hückeswagen und Wipperfürth, die die Schloss-Stadt klar für sich entscheiden kann. In der Nachbarstadt kam es in den vergangenen Wochen nämlich vermehrt zur Ablage sogenannten wilden Mülls an Wanderparkplätzen, im Wald oder an Straßenrändern. Als Grund vermutet die Stadtverwaltung, dass viele Bürger in der durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gewonnenen Zeit den Haushalt ausmisten. „Dagegen hat die Wipperfürther Stadtverwaltung auch überhaupt nichts einzuwenden – solange der Abfall fachgerecht entsorgt wird“, sagt Pressesprecherin Sonja Puschmann. Was allerdings nicht immer geschehe.

Mit derlei Problemen habe man zwar in Hückeswagen auch immer wieder zu kämpfen, allerdings gebe es coronabedingt keinen signifikanten Anstieg des Problems. Das sagt Roland Kissau vom Ordnungsamt der Schloss-Stadt. „Im Gegensatz zu Wipperfürth kann ich in jüngerer Zeit in Hückeswagen keine Zunahme von wilden Müllkippen feststellen. Das ist auch gut so – und bleibt hoffentlich auch so“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter.

Es komme unabhängig von Corona indes auch in der Schloss-Stadt immer wieder vor, dass Bürger anscheinend nicht auf den Sperrmülltermin warten könnten. „Dann machen sie sich die Mühe, packen ihre alte Küche oder die Couch ins Auto und entsorgen sie auf einem Parkplatz, am Straßen- oder Waldrand – oder wo auch immer“, sagt Kissau. Solche wilden Müllkippen fallen anderen Bürgern natürlich unschön auf. „Wer so etwas bemerkt, kann sich telefonisch beim Ordnungsamt unter den Nummern 02192 88-217 oder -212 oder per E-Mail unter ordnungsamt@hueckeswagen.de melden. Wichtig ist nur, die genaue Ortsbeschreibung in die E-Mail zu schreiben“, sagt Kissau.

Eine weitere Möglichkeit, den wilden Müll zu melden, gebe es über den Mängelmelder auf der städtischen Website. Auch dort solle man den genauen Standort angeben, damit das Ordnungsamt aktiv werden könne, sagt Kissau.

Wenn sich nun aber tatsächlich eine größere Menge an Sperrmüll angesammelt habe, sei dessen Abtransport im Grunde auch ganz einfach – und vor allem auch kostenfrei möglich, sagt der Mitarbeiter des Ordnungsamts. „Man kann ihn online über www.bavweb.de oder mit der Postkarte, die dem Müllkalender angehängt ist, zur Abholung anmelden.