Neueröffnung an der Islandstraße in Hückeswagen : Statt Leerstand nun Versicherungen

Neueröffnung an der Islandstraße in Hückeswagen

Hückeswagen Neben dem Friseur Farbklexx hat Versicherungsmakler Kay-Alexander Münch sein Büro eröffnet. Bei ihm bekommen die Kunden einen Vergleich über alle möglichen Arten von Versicherung.

Es ist ein sehr schöner Arbeitsplatz, den Kay-Alexander Münch seit Anfang Juli hat. Der 37-Jährige sitzt in den ehemaligen Räumlichkeiten von Designerin Nicole Elsenbach, im mittleren Island neben dem Friseursalon Farbklexx. „Unser Hauptsitz ist in Wuppertal-Cronenberg, mein Vater Paul-Heinz Münch hat dort vor 45 Jahren sein Versicherungsbüro eröffnet“, sagt Kay-Alexander Münch. Im Vorjahr ist die Familie nach Wermelskirchen gezogen. Und da das Büro auch viele Kunden aus dem Bergischen Land habe, sei es nahegelegen gewesen, hier auch eine Zweigstelle zu eröffnen. „Wir haben uns umgesehen, es sollte eben im Umkreis von Wermelskirchen sein – und das Büro hier in Hückeswagen hat mir sofort gefallen“, sagt der 37-Jährige. Auch die Schloss-Stadt gefalle ihm sehr gut. „Ich kannte Hückeswagen schon – ich habe Familie hier“, sagt er.