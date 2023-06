Stadtbibliothek Hückeswagen Gemütlich die Zeit vergessen auf dem neuen roten Lesesofa

Ein Treffpunkt für möglichst viele Hückeswagener soll die Stadtbibliothek an der Friedrichstraße sein. Dazu hat es schon einige Aktionen gegeben, wie eine Leseecke oder der Ausstellungsraum im ersten Stock. Nun ist es noch gemütlicher geworden in der alten Tuchmachervilla gegenüber dem Stadtpark: Am Montagabend übergab Jens Wilke der Leiterin der Bücherei, Michaela Schmitz, ein rotes Lesesofa.