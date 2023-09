Gymnasium in Wipperfürth Neues Leitungsteam am EvB-Gymnasium

Eine Herausforderung, die mit jedem Jahr erneut auf die Schulleitung zukommt, ist indes die Personalfrage. „Wir haben unsere Stunden besetzt, aber das ist nicht wirklich einfach“, sagt Oberberg. Sein Kollege ergänzt: „Es ist weniger ein Lehrermangel als ein Fachlehrermangel – es sind vor allem die MINT-Fächer, die nicht so leicht zu besetzen sind. Wenn es in der Wirtschaft einen Fachkräftemangel gibt, dann haben wir analog dazu einen Fachlehrermangel.“ Dazu komme die Bürokratie, die alles nicht unbedingt einfacher mache. Zum Glück habe er seit Ende Juli viel Unterstützung aus Köln von der Bezirksregierung bekommen. Dabei komme es dann auch zu durchaus ungewöhnlichen Konstellationen. „Wir haben drei Kollegen, die gleichzeitig bei uns und an Grundschulen eingesetzt werden – diese Ministeriumsentscheidung läuft auf drei Jahre“, sagt Oberberg. Zwei seien in Wipperfürth und einer in Hückeswagen eingesetzt. „Das ist aber durchaus auch gewinnbringend für uns, denn so können wir einen besseren Einblick in die Situation in den Grundschulen bekommen und gleichzeitig auch für unsere Schule werben“, sagt er.