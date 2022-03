Neuer Musiklehrer für Hückeswagen : Wieder Trompetentöne in der Musikschule

Nikolaus Tschöpe (64) ist der neue Trompetenlehrer der Musikschule Hückeswagen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Nikolaus Tschöpe ist neuer Trompetenlehrer an der Musikschule Hückeswagen. Der Steckenpferd des 64-Jährigen ist die Blechbläser-Kammermusik. Den Unterricht passt er an die Schüler an.

Von Heike Karsten

Beim Hören einer Schallplatte der Egerländer Musikanten hatte sich Nikolaus Tschöpe einst sofort in den Klang der Blasinstrumente verliebt. „Da war ich noch nicht in der Schule“, erzählt der 64-Jährige. Dass er gerne einmal Trompete spielen würde, war ihm damals schon klar. Mit zwölf Jahren bekam er dann auch den ersten Trompetenunterricht an der Remscheider Musikschule.

Heute ist der Lenneper selbst Trompetenlehrer und möchte die Begeisterung für dieses Instrument an seine Schüler weitergeben. Seit Anfang März unterrichtet er dienstags an der Musikschule Hückeswagen. Leiter Eckhard Richelshagen ist froh über den Neuzugang, komplettiert Tschöpe doch das Unterrichtsangebot an den verschiedenen Instrumenten. „Wir haben länger suchen müssen, denn es muss ja auch passen“, sagt Richelshagen. Derzeit werde lediglich noch nach einem Lehrer oder einer Lehrerin für den Oboen-Unterricht gesucht.

Info Kontakt zur Musikschule Hückeswagen Unterricht Wer Interesse an Trompeten-Instrumentalunterricht hat, kann sich an die Musikschule wenden. Es sind noch Plätze frei. Leihinstrumente für Erwachsene und Kinder können zur Verfügung gestellt werden. Gesucht Vakant ist derzeit die Lehrerstelle für den Oboen-Unterricht. Bewerber sind willkommen. Kontakt Das Büro der Musikschule im Obergeschoss des Kultur Hauses Zach, Islandstraße 5-7, hat neue Öffnungszeiten: montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 11 bis 15 Uhr, ☏ 02192/5321, E-Mail: musikschule-hueckeswagen@gmx.de Online Zur Musikschule geht‘s hier.

Mit Nikolaus Tschöpe hat die Musikschule nun einen Musiker mit viel Erfahrung in ihrem Team. Als Mitglied und Vorsitzender des Instrumentalvereins Wuppertal und Teil des Remscheider Blechbläserquintetts steht er regelmäßig auf der Bühne – zumindest außerhalb der Corona-Pandemie. Sein Steckenpferd ist die Kammer-, Kirchen- und sinfonische Bläsermusik der Renaissance und des Barock.

Auf die Wünsche und musikalischen Vorlieben seiner Schüler geht Tschöpe individuell ein. „Ein Lehrbuch ist der rote Faden im Unterricht. Dann guckt man, was dem Kind gefällt, so kommt schnell weitere Literatur dazu“, betont er. Das Blasinstrument, für das man einiges an Technik und Puste braucht, können schon jüngere Kinder erlernen, wie der 64-Jährige weiß: „Mein jüngster Schüler war vier Jahre alt, die meisten beginnen aber mit sechs.“ Wichtig sei es, dass die Trompetenschüler möglichst bald in einer Gruppe spielen, so könne auch im schwierigen (Pubertäts-)Alter die Motivation aufrechterhalten werden. Der Lenneper spricht dabei aus Erfahrung, denn auch er hatte das Musizieren an der Trompete mit etwa 15 Jahren vorrübergehend aufgegeben.

Dass mehr Jungen als Mädchen das Instrument lernen, sei immer noch der Fall, jedoch ein typisches Klischee. „Es gibt tolle Trompeterinnen“, versichert der Musiker. Sein persönliches Vorbild war jedoch ein Mann – der 2012 verstorbene französische Trompeter und Hochschullehrer Maurice André. „Heute ist das Feld der Trompeter viel breiter gefächert“, fügt Tschöpe hinzu.

Die eigene musikalische Ausbildung verlief über ein paar holprige Umwege. Zunächst lernte der Lenneper das Spiel auf der Blockflöte. „Das war früher so, was ich rückblickend nicht verkehrt finde. Musikalische Inhalte lassen sich so viel leichter lernen.“ Als Zwölfjähriger erhielt er den ersten Trompetenunterricht an der Remscheider Musikschule. Im Jugendalter waren dann andere Dinge wichtiger, wie unter anderem eine handwerkliche Ausbildung.

Bei der Bundeswehr hatte der Remscheider wieder einen Zugang zu Musik bekommen und sich dem Heeresmusikkorps angeschlossen. Der Besuch eines Sinfoniekonzerts brachte ihn schließlich auf die musikalische Spur zurück. Tschöpe studierte an der Hochschule in Wuppertal und unterrichtete anschließend an den Musikschulen in Haan und Neuss. Seit Oktober ist der Musiker in Altersteilzeit.