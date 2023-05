Neuer Dozent an Hückeswagener Musikschule Metal-Fan unterrichtet Schlagzeug

Das Schlagzeug ist ein vielseitiges und vor allem bei Jungen beliebtes Instrument. In der Musikschule Hückeswagen (MSH) erlernen derzeit acht Schüler und eine Schülerin zwischen acht und elf Jahren das Spielen auf den Trommeln und Becken. Ihr neuer Lehrer ist Christoph Jülicher aus Neunkirchen-Seelscheid, einer Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis. In einem Raum der Montanusschule an der Weststraße, der von der Musikschule für die „lauten“ Instrumente genutzt wird, schließt der 22-Jährige seinen Laptop an die Boxen an.