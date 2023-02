Nahverkehr in Hückeswagens Nachbarstadt Neuer Busbahnhof in Wipperfürth bekommt eine Insel

Die Insellösung von StadtLandbahn sieht die Anordnung der Bushalteplätze mit barrierefreien Bussteigkanten in „Sägezahnaufstellung“ in parallel außen an der Fahrbahn verlaufenden Busbuchten in beide Fahrtrichtungen vor – vorgesehen sind jeweils fünf Halteplätze, auch für Gelenkbusse. Die Fahrbahnen sollen um die Insel in der Mitte das Platzes herumgeführt werden. Über Querungshilfen gelangen die Fußgänger auf die Insel und von dort weiter auf die jeweils andere Platzseite.