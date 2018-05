Hückeswagen: Neue Wohnungen für geistig Behinderte

Hückeswagen An der Peterstraße entstehen durch die AWO Sommerberg und die GBS neun Wohnungen für mehr Miteinander. Im Zentrum der Sanierung steht der große Gemeinschaftsraum - künftig ein wichtiger Ort zum Reden, Kochen und Lernen.

Auf einer Wand steht in großen Buchstaben "NICHT RAUS". Daneben wurde eine Tür auf den rauen Grund aufgemalt. Die meisten Wände des dreistöckigen Hauses an der Peterstraße sind kahl, vereinzelt hängen noch Tapetenreste, es riecht nach Staub und losem Putz, der Bohrhammer dröhnt im obersten Stockwerk. In den Räumen liegen herausgestemmte Ziegel, Waschbecken und Leitungen.

Gerade Menschen mit geistiger Behinderung wollten am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. "Viele dieser Menschen wünschen sich eine eigene Wohnung, vermissen aber das soziale Miteinander, dass sie aus der Wohngruppe oder ihrer Familie kennen", sagt Thomas Nebgen. Doch seien sie in der Regel nicht in der Lage, ihre sozialen Kontakte zu steuern. Gleichzeitig fehle es an geeigneten Orten, um sich mit anderen zu treffen. "Menschen mit geistiger Behinderung verarmen oftmals in normalen Nachbarschaften", sagt Stefan Cornelius, Regionalleiter der AWO Sommerberg. In den Einrichtungen des Sommerbergs werde diesen Menschen nicht nur im Alltag geholfen, sie fänden auch zueinander in einer Umgebung, die ihnen behagt.