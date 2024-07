Teilstück nur noch für Busse & Co. Neue Verkehrsführung für Wipperfürther Hochstraße

Gut vier Jahre hat die Übergangszeit gedauert, am Montag, 8. Juli, ist damit Schluss: Ab sofort dürfen keine Autos mehr in der Wipperfürther Innenstadt von der Bahnstraße nach links auf die Hochstraße fahren. Auch wert aus Richtung Kölner-Tor-Platz kommt und diesen Teil der Hochstraße fährt, darf im Bereich der Volksbank Berg und des Drogeriemarkts dm nicht geradeaus in die Innenstadt fahren, sondern muss dort nach links auf die Bahnstraße abbiegen. Denn der kurze, etwa 60 Meter lange Teilabschnitt von der Bahnstraße bis zum Übergang von Unterer und Hochstraße im Bereich der Ellersecke wird für Autos gesperrt. Nur noch Busse, Einsatzfahrzeuge, Taxen und Fahrräder dürfen dort herfahren. Das teilte Tanja Reinhold, Sprecherin der Hansestadt, mit. Um die Wipperfürther Innenstadt vom Verkehr zu entlasten, hatte der Stadtrat diese Maßnahme beschlossen.