Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Eine Mischung aus Comedy und Musik

Hückeswagen Eine Premiere erwartet die Zuschauer am kommenden Samstag, 18. Januar, im Kultur-Haus Zach.

Unter dem Motto „Comedy meets Music” startet am kommenden Samstag im Kultur-Haus Zach eine neue, siebenteilige Veranstaltungsreihe, die bis November beste Unterhaltung garantieren soll. „Erstmals stehen Top-Acts aus Comedy und Musik gemeinsam auf einer Bühne und präsentieren eine erlebnisreiche Show“, verspricht Stefan Nooppenberger vom Trägerverein. Bei der Premiere am 18. Januar wechseln sich Sänger Dari alias Darius Zander und Comedian Karl-Dieter Karl alias Michael Heeren ab – sie präsentieren gefühlvolle Balladen und stimmungsvollen Titel zum Mitsingen sowie unterhaltsame Comedy-Einlagen.

Comedian Michael Heeren, der die Rolle des Karl-Dieter Karl verkörpert, ist in Colmar (Frankreich) geboren und in Ostfriesland aufgewachsen. Ihm war schon früh klar, das sich seine Zukunft auf der Bühne abspielen wird. „Comedy meets Music“ ist seine aktuelle Tour, die ihn durch ganz Deutschland führen wird. Nachdem Heeren die „Bühne der Schule“ erfolgreich abgeschlossen hatte, organisierte er als 15-Jähriger seine erste Comedy-Show: Bei seiner Premiere vor 500 Menschen parodierte er unter anderem Heinz Erhardt, Otto, Loriot, Piet Klocke, Rüdiger Hoffmann und „Die Doofen“. Seine Paraderollen Herr Holm als trotteliger Dumpfpolizist und Heinz Erhardt spielt er bis heute. Die eigene Comedyfigur Karl-Dieter Karl (KDK) sorgt ebenfalls für ausreichend Training der Lachmuskeln, verspricht Noppenberger.

Auf der Bühne steht zudem Dari. Der 35-Jährige mit dem bürgerlichen Namen Darius Zander hatte 2016 an der sechsten Staffel von „The Voice of Germany“ teilgenommen und stand in der Show mit Max Giesinger auf der Bühne. Der Sänger ist in Köln geboren, aufgewachsen und hat auf dem Musikgymnasium fürs Abi gepaukt. Er studierte Fitness-Ökonomie und war Fußballprofi bei Fortuna Köln. Die Musik hat ihn jedoch weit reisen lassen, etwa bis nach Kopenhagen, Moskau oder Rom. Dari sorgte bei „The Voice of Germany“ für Furore, sang bereits vor einem Konzert von „PUR“ sowie bei einigen großen Open-Air-Veranstaltungen, für Adel Tawil komponierte er den Hit „Flutlicht“ und spielte mit seinem Gitarristen im Duo oder seiner Band deutschlandweit, wo immer sich eine Gelegenheit ergab.