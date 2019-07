Realschule Hückeswagen : 64 angehende Fünftklässler werfen einen Blick auf ihre neue Schule

Die Nachwuchsmusiker unter der Leitung von Gerhard Wasserfuhr sorgten bei der Einschulungsfeier für den musikalischen Beitrag. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Vor zwei Wochen wurde noch das Sommerfest im Schulhof der Realschule gefeiert, am Freitag ging der Blick dann schon in Richtung des neuen Schuljahres. Für 64 Schüler in drei fünften Klassen beginnt nach dem Sommer an der Kölner Straße der Ernst der weiterführenden Schule.

Damit die dringendsten Fragen von Eltern und Schülern bereits im Vorfeld geklärt werden konnten, luden Schulleiterin Christiane Klur und ihr Stellvertreter Thorsten Schmalt zur EInschulungsfeier. „Die Kinder werden jetzt auf ihre Klassen verteilt und können dann direkt das ganze Schulgebäude kennenlernen“, sagte Christiane Klur.

Die drei fünften Klassen seien relativ klein, und es sei die beste Lösung, sagte Christiane Klur. Die Schulleiterin ergänzte: „Hoffentlich gibt das unsere Personalsituation auch künftig her.“ Sie wandte sich an die künftigen Realschüler: „Ein bisschen ist es bei uns wie im Fußball. Wer ist denn hier wohl der Trainer?“ Auf die Antwort „Die Schulleitung“, antwortete Christiane Klur schmunzelnd: „Die ist eher der Schiedsrichter und muss manchmal auch eine Gelbe Karte verteilen. Der Trainer ist euer Klassenlehrer.“ Schule sei oft Training, aber es gebe auch Zeit für Feiern, Klassenfahrten oder Musik.

Wie das einmal klingen könnte, präsentierten die jetzigen Fünftklässler, die unter der Leitung von Musiklehrer Gerald Wasserfuhr einige flotte Lieder präsentierten. „Die Musik ist ein Schwerpunkt an unserer Schule“, sagte Christiane Klur dazu.