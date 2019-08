Evangelische Kirchengemeinde : Lebendige Gemeinde in Bergisch Born

Die evangelische Kirche in Bergisch Born. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Bergisch Born Die evangelische Kirche in Bergisch Born ist zahlenmäßig die kleinste im Kirchenkreis Lennep, zu dem auch Hückeswagen zählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Wenn man nicht weiß, wo man abbiegen muss, ist man schnell daran vorbeigefahren: Die evangelische Kirche in Bergisch Born liegt nämlich durchaus ein wenig versteckt an der Bundesstraße 51 zwischen Wermelskirchen und Lennep. Sie ist eine moderne Kirche, protestantisch schlicht gestaltet. Von außen wirkt sie bei einem nur flüchtigen Blick beinahe wie ein Mehrfamilienhaus. Nur die lang gezogenen Fenster und der erstaunlich niedrige Kirchturm mit dem Kreuz darauf sagen dem Betrachter, dass es sich hierbei um eine Kirche handelt.

Die Grundsteinlegung der evangelischen Kirche, deren Gemeinde die flächenmäßig größte im Kirchenkreis ist, datiert ins Jahr 1951 zurück – zu diesem Zeitpunkt war Bergisch Born noch ein Teil von Hückeswagen, ehe es 1975 im Zuge der kommunalen Gebietsreform Remscheid zugeschlagen wurde. Schon 1924 war ein Kirchbauverein gegründet worden, das Grundstück neben dem Bahnhof wurde Anfang 1934 erworben. Dennoch sollte es noch bis zum 12. Juli 1953 dauern, bis die Kirche eingeweiht werden konnte.

Angelika Macholl ist die Vorsitzende des Presbyteriums in Bergisch Born. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Kirchengemeinde in Bergisch Born Gottesdienste Sonntags um

10.15 Uhr finden die Gottesdienste in der evangelischen Kirche in Bergisch Born statt. Einführungsgottesdienst Die neue Pfarrerin Dr. Anke Mühling hält am Sonntag, 8. September, ihren Einführungsgottesdienst in der evangelischen Kirche von Bergisch Born. Da dieser Termin mit dem Altstadtfest in Hückeswagen zusammenfällt, fällt der Gottesdienst in der Pauluskirche aus. Kontakt Tel.: 02191 668000, E-Mail: bergisch-born@ekir.de. Internet www.bb-kirchengemein.de

Seit zwei Jahren kooperiert die evangelische Gemeinde Bergisch Born mit der in Hückeswagen. „Das funktioniert auch wunderbar“, versichert Angelika Macholl, die seit 1972 in der Gemeinde aktiv und derzeit Vorsitzende des Borner Presbyteriums ist. Am 1. September des vergangenen Jahres ist der langjährige Pfarrer Reinhard Feyka nach mehr als 33 Jahren in den Ruhestand gegangen. „Bis nun zum 1. September unsere neue Pfarrerin Dr. Anke Mühling ihren Dienst antreten wird, haben wir die Gottesdienste gemeinsam mit den Hückeswagener Pfarrern gefeiert“, berichtet Angelika Macholl. Die Stelle von Dr. Anke Mühling ist zwar als vierte an der Hückeswagenner Gemeinde angeschlossen, die Pfarerrerin soll sich aber ausschließlich um Bergisch Born kümmern. Das ist seit 1963 eine selbständige Gemeinde, davor gehörte es zu Hückeswagen. Im Rahmen der Kooperation mit der Schloss-Stadt sind die Gemeinden formal eigenständig, arbeiten aber eng zusammen. „Von unserem Superintendenten Hartmut Demski haben wir die Genehmigung bekommen, am ersten Sonntag des Monats eine Monatsanfangsandacht ohne Pfarrer zu feiern. Den Gottesdienst am zweiten und dritten Sonntag feiern dann die Pfarrer aus Hückeswagen hier, und den vierten Sonntagsgottesdienst feiert unser Prädikant Paul Völpel“, berichtet die Presbyteriumsvorsitzende. Bei einem fünften Sonntag im Montag werde Unterstützung im Kirchenkreis angefragt.

Obwohl die Gemeinde Bergisch Born von der Fläche her so groß ist, ist sie zahlenmäßig die kleinste Gemeinde im Kirchenkreis. Dennoch ist das Gemeindeleben sehr rege. „Wir haben etwa einen sehr guten Chor, der von Karin Hilger geleitet wird. Ursprünglich war das ein reiner Männerchor, aber irgendwann hat er sich zum gemischten Chor gewandelt“, sagt Angelika Macholl. Auch sonst sei die Kirchenmusik in Bergisch Born sehr gut aufgestellt, was auch am Organisten liege: „Christof Zacher ist schon viele Jahre unser Organist und spielt wirklich ganz hervorragend“, sagt die Presbyteriumsvorsitzende.

Alles original: Seit ihrer Einweihung im Jahr 1953 wurde nichts verändert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Neben regelmäßig organisierten Bibelgesprächen, die an jedem zweiten und vierten Montag im Monat stattfänden, gebe es Frauenkreise und einen Seniorentreff, sagt Angelika Macholl. Sie ergänzt: „Wir haben auch eine Gruppe für wanderfreudige Männer, die sich am letzten Mittwoch im Monat am Gemeindehaus treffen.“ Die Gemeinde stehe zusammen, es gebe viele Feiern und Feste. Auch die Zusammenarbeit mit der IG Bergisch Born sei sehr gut, wie Angelika Macholl bestätigt.