Straßenverkehr in Hückeswagen : Neue Parkplätze an der Bachstraße

Hückeswagen Ab Mittwoch wird eine Baustellenampel eingerichtet, die den Verkehr regeln soll. Vor den Häusern Bachstraße 16 und 18 werden die neuen Stellflächen angelegt – in gleicher Weise wie vor dem Haus Bachstraße 12, in dem der Elterninitiativkindergarten „Rappelkiste“ sein Domizil hat.

So sollten in Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt, der Kreispolizeibehörde und dem Landesbetrieb Straßen fünf Parkplätze Richtung Wiehagen vor den Häusern Bachstraße 16 und 18 angelegt werden – in gleicher Weise wie vor dem Haus Bachstraße 12, in dem der Elterninitiativkindergarten „Rappelkiste“ sein Domizil hat. Die Restgehwegbreite beträgt 1,80 Meter. Vorgesehen ist, dass montags bis freitags, jeweils zwischen 7 und 18 Uhr, eine Parkhöchstdauer von zwei Stunden gilt. Ab kommender Woche wird die Maßnahme konkret, denn dann wird an der Bachstraße für die Herstellung der öffentlichen Stellplätze eine Baustellenampel eingerichtet, die dann den Verkehr regeln soll. „Es ist vorgesehen, den vorhandenen Gehweg inklusive Bordstein auf einer Länge von etwa 30 Metern abzusenken und somit Platz für fünf Stellplätze entlang der Fahrbahn zu schaffen“, berichtet Kneib. Hierfür sei es aber notwendig, eine Fahrspur entlang der Baustelle vollständig zu sperren – und das für etwa zwei Wochen. „Maximal“, betont Kneib – wohl wissend, dass die einseitige Sperrung für erhebliche Verkehrsbehinderungen und lange Rückstaus sorgen wird. „Je nach Möglichkeiten und Baufortschritt versuchen wir, die Ampel abends und an den Wochenenden abzuschalten. Aber wir brauchen während der Maßnahme Platz für Baufahrzeuge und das abgetragene Material“, sagt Kneib.