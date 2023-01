Ehrenamt in Hückeswagen Reparaturcafé im Einsatz für die Umwelt

Eine Multischleifmaschine von Bosch, die ihren Geist aufgegeben hat, ist am Samstagmorgen der 900. Auftrag für das Team der Reparaturwerkstatt seit 2015. An dieser Zahl wird deutlich, wie häufig der Service des Reparaturcafés in der oberen Etage der Stadtbibliothek in Anspruch genommen wird. Und dass, obwohl das Reparaturcafé nur an jedem ersten Samstag im Monat für je zwei Stunden geöffnet hat. Da bleibt es nicht aus, dass sich die handwerklich und technisch begabten ehrenamtlichen Mitarbeiter oftmals Arbeit mit nach Hause nehmen. „Das kommt in 70 Prozent der Fälle vor“, sagt Joachim Kutzner, der sich am Samstagvormittag um einen Drucker und um den Spielecomputer eines Jungen aus der Ukraine kümmert.