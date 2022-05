Bauausschuss in Hückeswagen entscheidet : Neue Markierung für Behindertenstellplätze

Hückeswagen Die neuen Markierungen werden in weiß gehalten, auch wenn sich einige Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses auch Farbe wünschen würden.

Bei den meisten Stellplätzen sei die Markierung am Boden verblasst oder gar nicht mehr sichtbar. Nur am Etapler Platz, an der Bahnhofstraße sowie an der Islandstraße seien die Markierungen noch gut sichtbar, sagte Kneib. „Hier besteht kein Handlungsbedarf, wobei bei den Stellplätzen an der Islandstraße im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts nachgearbeitet werden soll“, sagte der Verwaltungsmitarbeiter. Aktuell sei daher vorgesehen, die Markierungen an den Stellplätzen in den Wupperauen, am Bürgerbüro, am Aldi-Parkplatz, an den Parkplätzen vor dem Kodi-Markt und vor dem Rossmann-Markt sowie am Sportplatz Schnabelsmühle, am Friedhof Am Kamp, an der Mehrzweckhalle, vor dem Bürgerbad, an der Pauluskirche und am Schlossplatz zu erneuern. Als Kosten gab Kneib einen Betrag von etwa 300 Euro pro Stellplatz, mithin also etwa 6000 Euro an.